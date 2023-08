Klein, aber fein : 4 Städte in Europa, in die Du Dich sofort verliebst

Es muss nicht immer Rom oder Venedig sein: Weshalb nicht mal einen Städtetrip nach Ostuni planen? Getty Images/iStockphoto

Barcelona oder Brüssel? Warschau oder Wien? Wer kennt es nicht – bei der Planung des nächsten Städtetrips ist die Auswahl riesig. Doch so sehenswert die großen Städte in Europa auch sind, so lohnenswert ist es, einen Trip in eine mehr oder weniger unbekannte Stadt zu wagen und Neues für sich zu entdecken. Wir liefern Inspiration.

Wie gehst Du bei der Wahl der Destination deiner Städtetrips vor? Paris, Stockholm oder Lissabon: Ich klappere erst mal alle Klassiker ab. Es gibt nichts Besseres, als Kleinstädte abseits der Masse zu erkunden. Ich wechsle gerne zwischen Groß- und Kleinstädten ab. Ich habe meine Lieblingsstädte, welche ich gerne immer wieder besuche. Städtetrip – nein danke!

1. Die Weiße: Ostuni in Italien

Ostuni wird nicht umsonst auch die weiße Stadt genannt: Die Kalksteinhäuser der historischen Altstadt liegen auf drei Hügeln in der Provinz Brindisi in Apulien und sind allesamt in Weiß getaucht.

Zwischen dem Städtchen und der acht Kilometer entfernten Adriaküste befinden sich Olivenbäume sowie Weinbaugebiete. Die Aussicht ist nicht nur von den engen Gässchen auf die umliegende Landschaft ziemlich spektakulär, sondern auch vom Fuße der Stadt aus.

2. Die Vielseitige: Kotor in Montenegro

Ebenfalls an der Adriaküste, jedoch in Montenegro, liegt die malerische Stadt Kotor. Hohe Bergketten und tiefe Buchten prägen die umliegende Landschaft und machen Lust auf Entdeckungstouren.

Dabei ist die Auswahl groß: Wanderungen in den Bergen, Schiffsfahrten auf dem Fluss, Stadtbummel oder ein Tauchgang im kristallklaren Meer – die Stadt besticht durch ihre Vielfältigkeit. Über die Jahrhunderte haben unzählige Völker ihre Spuren hinterlassen, weshalb die Unesco Kotor im Jahr 1979 zum Kulturerbe gemacht hat.

3. Die Beeindruckende: Ronda in Spanien

Eine Stadt auf einem Felsplateau – das ist Ronda. Die andalusische Kleinstadt liegt mitten in der Berglandschaft der Serranía de Ronda auf 723 Metern Höhe und zählt zu den ältesten Städten Spaniens – inklusive einer der ältesten und am besten erhaltenen Stierkampfarenen des Landes.

Besonders spektakulär: Die maurische Altstadt wird vom jüngeren Stadtteil durch eine hundert Meter tiefe Schlucht getrennt und durch drei Brücken verbunden. Kein Wunder, dass schon Schriftsteller wie Ernst Hemingway oder Rainer Maria Rilke dem Charme der Stadt erlegen sind und hier Inspiration gefunden haben.

4. Die Inselstadt: Dordrecht in den Niederlanden

Dordrecht ist gleichzeitig Insel und Stadt und mindestens so schön wie das bekannte Amsterdam oder Rotterdam. Von Letzterem liegt Dordrecht übrigens nur 20 Minuten entfernt.