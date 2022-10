Umwelt : «Kleine Schritte für jeden Einzelnen, ein großer Sprung für den Planeten»

So lautet die Devise von Gil Kirchen, einer der sechs Mitarbeiter der «Ëweltberodung Lëtzebuerg» (EBL). Der gemeinnützige Verein wird mit einem Stand bei der zweiten Ausgabe der «KlimaExpo», der Messe für Klimalösungen, von Donnerstag dieser Woche bis Samstag in der «Luxexpo The Box» vertreten sein.