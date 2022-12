«Cirque du Lux»: Kleine Zirkus-Stadt entsteht auf dem Glacis

Der «Cirque du Lux» ist mit einem brandneuen Programm voller urkomischer und atemberaubender Nummern und Shows für Groß und Klein zurück. Nicht weniger als 31 Artisten und Artistinnen aus der ganzen Welt werden ab dem 9. Dezember einen Monat lang in der Manege stehen, fliegen oder springen.

Über die Jahre sind Freundschaften zu ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen entstanden, denen der Zirkus dieses Jahr eine Plattform bieten möchte. «Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen, ein positives Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen», erzählt Bianca Renz, Event-Koordinatorin des Zirkus. Ganz dem diesjährigen Motto «Ukraine United», passend zu den Zeltfarben in Blau und Gelb.

Von Poletänzerinnen bis Sandmaler

Es sei eine Herausforderung 31 Artisten und 15 Techniker miteinander zu verbinden, sodass eine synchronisierte Veranstaltung ohne Fehler ablaufen kann, erzählt Bianca, selbst ehemalige Artistin. Einen Monat lang bringen verschiedene Künstler und Artisten die Zuschauer zum Staunen. Dazu gehören Clowns, ein Komikerduo, BMX-Stuntfahrer oder auch Jongleure auf brennenden Autos. In der Luft sind fliegende Artisten und Artistinnen zu sehen, ob auf dem Fangstuhl oder an der Aerial Pole.

Romantisch und poesievoll wird es mit einer Sängerin und einem Sandmaler aus Kiew, cool und akrobatisch mit der Hip-Hop Crew samt Breakdancer. «Wir versuchen verschiedene Geschmäcker zu treffen, gleichzeitig das Ganze harmonisch miteinander zu verbinden, dass alle Generationen unterhalten sind», so die 32-Jährige.

Passend zu Weihnachten möchte die Zirkusfamilie dem Publikum eine schöne Geschichte voller Hingabe und mit viel Liebe bieten. Ein kompaktes Spektakel von zwei Stunden erwartet die Zuschauer einen Monat lang vom 9. Dezember bis zum 8. Januar 2023. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der Publikumspreis, der am Silvesterabend verliehen wird. Die Zirkusbesucher können online oder vor Ort abstimmen, welche Darbietung ihnen am Besten gefallen hat.