Rheinland-Pfalz : Kleiner Jagd-Terrier dringt in Wohnung ein und greift Frau und Katze an

WINDERSHEIM – Ein Terrier sorgt für Terror: In Deutschland entwischte ein Hund seinem Besitzer und blies zu seiner eigenen Jagd in einer fremden Wohnung. Dabei verletzte er eine Katze und deren betagte Halterin.

Ein kleiner entlaufener Terrier ist im rheinland-pfälzischen Windesheim in ein Haus eingedrungen und hat die 83-jährige Bewohnerin und deren Katze attackiert. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau ins Gesicht und in beide Arme gebissen, als sie ihrer Katze helfen wollte. Sie rief schließlich die Polizei zur Hilfe.

«Jagdszenen» im Wohnzimmer

Wie die Beamten in Bad Kreuznach mitteilten, war der Deutsche Jagd-Terrier am Sonntagvormittag über eine offene Terrassentür ins Wohnzimmer der 83-Jährigen gelaufen und hatte sich dort sofort auf deren Katze gestürzt. Demnach kam es daraufhin in dem Haus zu regelrechten «Jagdszenen», bei denen auch Inventar zu Bruch ging. Der Hund verbiss sich in der Folge in die Katze und verletzte die Frau, als sie eingriff.