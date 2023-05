Österreich: Kleinflugzeug stürzt ab – zwei Tote

Beim Absturz eines aus Bayern kommenden Kleinflugzeugs sind im österreichischen Bundesland Salzburg die beiden Insassen ums Leben gekommen. Wie die Polizei nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte, war die Maschine am Samstag vom Flugplatz Eggenfelden im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn gestartet. Sie stürzte am Mittag in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ab.