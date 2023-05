Europäische Kleinstaatenspiele: Luxemburg will sich in Malta erneut zum größten der Sportzwerge küren

Vom 29. Mai bis zum 3. Juni messen sich Europas Kleinstaaten zum insgesamt 19. Mal im Rahmen der «Mini-Olympischen-Spiele». Die erste Auflage fand 1958 in San Marino statt, Malta ist in diesem Jahr nach 1993 und 2003 zum dritten Mal Gastgeber.

Im Großherzogtum wurden die «Spiele der kleinen Staaten von Europa» – so der offizielle Name – 1995 und 2013 ausgetragen. Die Kleinstaatenspiele 2025 sind in Andorra geplant.