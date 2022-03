Feuerwehreinsatz : Kleintransporter knallt gegen Brücke in Mertert

MERTERT - Spektakulärer Unfall an der Mosel: Ein Kleintransporter kracht in Mertert gegen eine Brücke. Der Fahrer wird verletzt.

In Mertert ist am Dienstagnachmittag ein Klein-Lkw gegen eine Brücke gekracht. Wie das Einsatzzentrum Grevenmacher-Mertert meldet, war der Fahrer von der Straße abgekommen und anschließend gegen das Bauwerk geprallt. Die Einsatzkräfte waren zum Glück rasch zur Stelle – der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe der Rettungswache.