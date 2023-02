Luxemburg: Kleinunternehmen stehen vor der Herausforderung der e-Rechnungen

«Das ist eine große Herausforderung für die Kleinstunternehmen, von denen es im Handwerk viele gibt», betont Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerkskammer. «Ich bin einigermaßen optimistisch, dass die meisten von ihnen bereit sein werden.» Er fügt hinzu, dass die Unternehmen auf MyGuichet.lu die Formulare ausfüllen können. «Dies ist eine Lösung, die speziell für Unternehmen geeignet ist, die nur selten Rechnungen an den öffentlichen Sektor ausstellen», merkt Marc Hansen (DP), Minister für Digitalisierung, an. Für eine automatisierte Lösung müssen die ausgegebenen Dateien im XML-Format vorliegen. Um sie zu versenden, muss man sich mit dem gemeinsamen Peppol-Netzwerk verbinden. «Für Unternehmen, die in Software investieren wollen, ist eine staatliche Unterstützung in Höhe von 5000 Euro möglich», merkt Tom Wirion an.