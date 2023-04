Neue  Doku: «Kleopatra war hellhäutig» – Anwalt verklagt Netflix wegen «Blackwashing»

Sie war klug, anmutig und galt als die schönste Frau der Antike: Kleopatra. Zusammen mit Netflix produzierte Jada Pinkett-Smith (51) die Dokumentation «African Queens: Queen Cleopatra», in der es um das Leben der legendären Königin von Ägypten geht. Die 51-Jährige erklärte zuvor, dass sie an dem Projekt beteiligt sein wollte, weil sie «schwarze Frauen repräsentieren wollte». Doch genau dieser Aspekt sorgt für heftige Kritik.

Ägyptische Experten werfen dem Streamingdienst «Blackwashing» vor. Dabei handelt es sich um eine in der Unterhaltungsindustrie vorkommende Besetzungspraxis, bei der nicht-schwarze Rollen mit schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt werden. «Kleopatra war Griechin, was bedeutet, dass sie hellhäutig und nicht schwarz war», sagt etwa der Ägyptologe Zahi Hawass zur Zeitung «Al-Masry al-Youm».

Netflix stelle Kleopatra «völlig falsch» dar

Laut dem «Egypt Independent» geht Anwalt Mahmoud al-Semary sogar noch einen Schritt weiter und reicht den Fall bei der Staatsanwaltschaft ein. Er fordert rechtliche Schritte gegen den Streamingdienst für die Erstellung des Dokumentarfilms und beschuldigte Netflix, an «diesem Verbrechen» beteiligt zu sein. Al-Semary habe zudem eine gründliche Untersuchung der Entstehung des Dokumentarfilms sowie ein Verbot von Netflix in Ägypten als Folge des «Blackwashings» gefordert.

Die bei der Staatsanwaltschaft eingereichte Klage behauptet, der Dokumentarfilm entspreche nicht «islamischen und gesellschaftlichen Werten und Prinzipien, insbesondere jenen in Ägypten nicht». «Um die ägyptische nationale und kulturelle Identität unter den Ägyptern auf der ganzen Welt zu bewahren, muss man stolz auf die Errungenschaften solcher Arbeit sein», heisst es weiter.

Ägyptologin von Netflix erklärt die Besetzung

In einer Pressemitteilung erklärte Netflix, dass man auf die umstrittenen Hintergründe Kleopatras einging und die Zuschauenden erinnern will, dass zu ihrer Zeit «Ägyptens Bevölkerung multikulturell und multirassisch war». «Die kreative Entscheidung, eine gemischtrassige Schauspielerin für die Rolle der Kleopatra zu besetzen, ist eine Anspielung auf die jahrhundertelange Diskussion über die Rasse der Herrscherin», heisst es weiter.

Der Streamingdienst engagierte für die Dokumentation die Ägyptologin Sally-Ann Ashton. Sie nannte es «seltsam», Kleopatra als ganze Europäerin darzustellen. «Kleopatra regierte in Ägypten lange vor der arabischen Besiedlung Nordafrikas. Wenn die mütterliche Seite ihrer Familie indigene Frauen wären, wären sie Afrikanerinnen gewesen, und dies sollte sich in zeitgenössischen Darstellungen von Kleopatra widerspiegeln», so Ashton.