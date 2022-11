Protest : Klima-Aktivisten blockieren Londoner Ringautobahn

Klimaschützer der Gruppe «Just Stop Oil» haben am Montag zum Auftakt der UN-Klimakonferenz in Ägypten die Londoner Ringautobahn M25 blockiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Autobahn an mehreren Abschnitten gesperrt, um Aktivisten festzunehmen, die auf Gerüste über der Fahrbahn geklettert waren. Zudem seien mehrere Aktivisten bei der Vorbereitung von Aktionen festgenommen worden, so die Polizei. Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll es dabei sieben Festnahmen gegeben haben.