Tennis : Klima-Aktivisten stürmen Tennisplatz beim Davis Cup

Eine Protestaktion von Klima-Aktivisten hat zur kurzzeitigen Unterbrechung der Davis-Cup-Partie zwischen Spanien und Kroatien geführt. Am Mittwochabend stürmten in Málaga zwei Personen den Tennisplatz und versuchen, sich am Netz festzubinden. Sie trugen ein T-Shirt mit der Aufschrift «Futuro Vegetal» (deutsch: «vegetarische Zukunft»).

Beim Laver Cup der Tennis-Profis im September hatte sich ein Klima-Aktivist auf dem Court selbst den Arm angezündet. Ähnliche Protestaktionen hatte es in diesem Jahr unter anderem auch in der Fußball-Bundesliga gegeben. So waren Ende August im Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach Aktivisten aufs Spielfeld gestürmt und hatten versucht, sich an den Pfosten zu ketten.