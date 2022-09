Gegen den Klimawandel : Klimaaktivisten lassen Luft aus 600 SUVs raus

In nur einer Nacht haben Aktivisten in neun Ländern die Luft aus den Reifen von mehr als 600 SUVs gelassen.

Die Gruppe «The Tyre Extinguishers» («Reifenlöscher», ein Wortspiel mit dem englischen Wort fire extinguisher, als Feuerlöscher) hat nun in einer koordinierten Aktion die Luft aus den Reifen von mehr als 600 SUVs gelassen – und das in 18 Städten in neun Ländern: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Dänemark, Norwegen, Tschechien, Niederlande und Schweiz.

Es hagelte Kritik

Die Kritik in (sozialen) Medien ist aber groß: Denn Menschen kommen so zu spät zur Arbeit, was in vielen Berufen (z.B. Ärzte oder Lehrer) ein großes Problem ist. Auch könnten Fahrer nach dem Losfahren nicht sofort bemerken, dass ihnen Luft in den Reifen fehlt, was die Unfallgefahr erhöht.