A100 : Klimaaktivisten legen Berliner Stadtautobahn lahm

Klimaschutzaktivisten haben am Mittwoch bei einer Protestaktion mehrere Schilderbrücken der Berliner Stadtautobahn A100 bestiegen und damit für erhebliche Behinderungen im Berliner Berufsverkehr gesorgt.

In einer erneuten Protestaktion bestiegen mehrere Klimaaktivisten Schilderbrücken der A100 bei Berlin. Um die Menschen von den Brücken zu holen, seien Fahrspuren teilweise oder komplett gesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen waren demnach Schilderbrücken auf der A100 an zehn Orten. Zudem hätten mehrere Aktivisten zwei Straßenkreuzungen in der Stadt blockiert.