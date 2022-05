Bahamas : Klimaanlage in Luxusressort kostet drei Gäste das Leben

Drei Menschen wurden tot in ihren Zimmern in einem Luxusresort auf den Bahamas entdeckt. Eine Frau ist seit Tagen gelähmt – Grund: die Klimaanlage.

Drei Menschen kamen in einem Luxus-Resort in Exuma auf den Bahamas unter mysteriösen Umständen ums Leben. Die drei Todesopfer wurden am vergangenen Freitagmorgen in ihren Zimmern tot aufgefunden, eine vierte Person musste mit einem Rettungshelikopter in das Princess-Margaret-Spital gebracht werden, wie lokale Behörden mitteilten.