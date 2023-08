Klimakrise: Ist Luxemburgs Aquafauna noch zu retten?

Infolge von Sauerstoffmangel erstickt: tote Fische in einem Gewässer in Esch/Alzette.

Vor einem guten Monat kam es am Bach «Dipbech» zu einem großen Fischsterben . Ausgelöst wurde es durch einen Sauerstoffmangel im Wasser, der wiederum aus einer vorangegangenen Verschmutzung resultierte: Abwasser war in den Bach geleitet worden.

Um der Problematik auf den Grund zu gehen, bedarf es langfristiger Beobachtungen. Neben dem Klimawandel gibt es andere, natürliche Dynamiken, welche die Entwicklung der Ökosysteme beeinflussen. Was in Anbetracht der kurzen «Einschlagdauer» von Extremwettern festgestellt werden kann, ist die Tatsache, dass vor allem stehende Gewässer an Staudämmen (wie es sie in Luxemburg häufig gibt), sich gerne erwärmen. Dies hat zur Folge, dass der Sauerstoff im Gewässer knapp wird und sich die bakterielle Aktivität vervielfacht. In der Konsequenz sind bestehende Arten bedroht.