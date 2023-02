Rheinland-Pfalz : Klimaschutzaktivistinnen stören Rede von CDU-Chef Merz

MAINZ – Am Dienstag haben zwei Klimaaktivisten eine Parteiveranstaltung der CDU zur Oberbürgermeisterwahl in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt mit Protestaktionen gestört.

Zwei Klimaschutzaktivistinnen der Letzten Generation haben am Donnerstag eine Rede des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in Mainz gestört. Sie setzten sich während einer Parteiveranstaltung zur Oberbürgermeisterwahl in Mainz mit einem Transparent vor das Rednerpult und riefen «Wir sind die 99 Prozent» – dies war das Motto der Occupy-Wall-Street-Bewegung, die im Herbst 2011 erst in New York und dann auch in Europa mit Blockade-Aktionen gegen das Finanz- und Wirtschaftssystem protestierte.