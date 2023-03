Flüsse im Großherzogtum: Klimaschutzprojekte sollen Überschwemmungen vorbeugen

Die Arbeiten, mit denen in einem Monat begonnen werden soll, zielen unter anderem darauf ab, einen Abschnitt des Flusses Alzette in der Ortschaft Steinsel wiederherzustellen.

«Die Alzette und die Petrusse sind aufgrund der menschlichen Aktivitäten zu sehr schnellen Gewässern geworden. Das hat die Überschwemmungen in Luxemburg begünstigt», betont Claude Prim, Studienbeauftragter bei der Wasserwirtschaftsverwaltung. Am Donnerstag stellten Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng), Finanzministerin Yuriko Backes (DP) und Kris Peeters, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), in Steinsel das Projekt zur Renaturierung der Alzette und ihres Nebenflusses Petrusse vor.

Die Arbeiten beginnen in einem Monat und dienen der Wiederherstellung eines Abschnitts der Alzette in der Ortschaft Steinsel sowie eines weiteren am Flusslauf der Petrusse in der Hauptstadt. Das Projekt im Wert von 12 Millionen Euro wird von der EIB mit einem Darlehen in Höhe von neun Millionen Euro unterstützt.