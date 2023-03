EIB-Umfrage: Klima bereitet in Luxemburg mehr Sorgen als die Inflation

Die jährliche Klima-Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) befasst sich mit den individuellen Verhaltensweisen der Bürger mit Blick auf die Bekämpfung des Klimawandels. Laut der am Dienstag veröffentlichten Studie bleibt der Klimawandel für die Mehrheit (55 Prozent) der Befragten in Luxemburg die größte Herausforderung, noch vor steigenden Energiepreisen und der Inflation. Das seien jedoch 12 Prozentpunkte weniger als im EU-Durchschnitt.

Darüber hinaus seien viele Einwohner der Ansicht, «dass es auch Aufgabe des Staates ist, die Menschen zu Verhaltensänderungen zu bewegen», heißt es in der Studie. Eine Mehrheit der Befragten in Luxemburg (58 Prozent) befürworte dafür strengere staatliche Maßnahmen.

Da jedes Jahr immer mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt treten, gewinnen Klimaschutzüberlegungen bei der Arbeitgeberwahl immer mehr an Bedeutung. So auch im Großherzogtum: «Mehr als die Hälfte der Befragten in Luxemburg (52 Prozent) erwartet von einem potenziellen Arbeitgeber, dass er auf Nachhaltigkeit achtet», erklärt die EIB. Für 11 Prozent habe das sogar absolute Priorität.