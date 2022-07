Starkregen: Klimawandel sorgt für heftigere Vulkanausbrüche und schwerere Folgen

1 / 10 Starkregen setzt Vulkanen stark zu – etwa weil er ihre Vulkanhänge durchweicht, was Ausbrüche begünstigt und die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Hangrutschungen und Schlammlawinen erhöht. Unsplash Beispiele hierfür sind die durch Regenfälle ausgelösten Explosionen am Mount St. Helens (USA) in den 1980er- und 1990er-Jahren. (Im Bild: Mount St. Helens, 1980) Wikimedia Commoms/PD Beim hawaiianischen Vulkan Kilauea etwa hat Starkregen zu steigendem Porendruck im Gestein geführt, was ebenfalls zu Ausbrüchen führen kann, wie Vulkanologen kürzlich herausfanden. (Im Bild: Kilauea, 2011) Wikimedia Commons/paul (dex) bica/CC BY 2.0

Heftige Regenfälle beeinflussen Vulkane auf vielfache Weise. Die Massen an Wasser durchtränken den Untergrund und lassen ihn instabil werden. Dadurch können Vulkanhänge und Lavadome kollabieren und Eruptionen verursachen. Auch Lahare – Lawinen aus heißem Schlamm – und Hangrutschungen werden durch Starkregen begünstigt. Beim hawaiianischen Vulkan Kilauea etwa hat Starkregen zu steigendem Porendruck im Gestein geführt, was ebenfalls zu Ausbrüchen führen kann, wie Vulkanologen kürzlich herausfanden.

Beispiele für durch Regen begünstige Ausbrüche gibt es einige, schreiben Jamie I. Farquharson und Falk Amelung von der University of Miami im Fachjournal «Royal Society Open Science». Die beiden Forscher haben historische Vulkandaten analysiert und herausgefunden, «dass Starkregen bei einem von sieben Vulkanen Eruptionen auslösen oder Ausbruchsfolgen verschlimmern kann», wie Spektrum.de schreibt.

«Erheblicher Einfluss»

In der Vergangenheit hätten Niederschläge bereits an über 170 überirdischen Vulkanen primäre vulkanische Aktivitäten oder sekundäre Gefahren ausgelöst, begünstigt oder verschlimmert, so das Duo. Farquharson und Amelung werten das als «deutlichen Hinweis darauf, dass der Einfluss des Wasserkreislaufs auf vulkanische Systeme erheblich sein kann.»

Für die Zukunft zeichnen die beiden Forschenden entsprechend ein eher düsteres Bild: «Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei ungebremster globaler Erwärmung die Häufigkeit von primären und sekundären durch Regenfälle verursachten vulkanischen Aktivitäten – wie Kuppelexplosionen oder Flankenkollaps – an mehr als 700 Vulkanen rund um den Globus zunehmen wird.» Denn Klimamodelle wiesen darauf hin, dass es in den kommenden Jahrzehnten weltweit in mehr als der Hälfte der Vulkangebiete häufiger heftig regnen wird als bisher.

Empfehlungen für die Zukunft

Anders als bislang angenommen seien nicht nur tropische Vulkane betroffen, sondern auch solche in gemäßigten und polaren Breiten. Zu diesen zählen etwa der Mount St. Helens in den USA, der Merapi in Indonesien oder der Ätna auf Sizilien. Aber auch Vulkane auf den Aleuten, einer Inselkette zwischen Nordamerika und Asien, und in Japan. Die Forschenden empfehlen, den Zusammenhang von Klimawandel und Vulkangefahren künftig bei der Risikobewertung von Vulkanen stärker zu berücksichtigen. Zudem raten sie, die Vulkan-Überwachungssysteme entsprechend anzupassen.