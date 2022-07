Deutschland : Kliniken erwarten hohe Belastung durch Hitzewelle

Keine Ausweichmöglichkeiten vor Hitze in den Städten

«Insbesondere in den Städten, in denen es kaum Ausweichmöglichkeiten vor Hitze gibt und sich die Hitze zwischen den Betonbauten besonders ballen kann, muss mit extremen Belastungen für die Krankenhäuser gerechnet werden», sagte Gass. «Und das in einer Situation, in der die Personalsituation durch Quarantäne und Isolation durch Corona besonders angespannt ist.»