Saarland : Klinikum recycelt umweltschädliche Narkosegase

Das Winterberg-Klinikum in Saarbrücken will seinen Teil zum Umweltschutz beitragen und dafür seine Operationssäle so umrüsten, dass die äußerst klimaschädlichen Narkosegase nicht mehr in die Umwelt gelangen. Bislang wurden die vom Patienten ausgeatmeten Anästhetika direkt in die Außenluft abgegeben. Damit soll Schluss sein. Die Idee ist, sie stattdessen zu filtern und zu recyceln. Deutschlandweit sind es bisher 29 Krankenhäuser, die ihre Operationssäle in diesem Sinne umgestaltet haben, berichtet die Saarbrücker Zeitung ( SZ, Bezahlartikel). Im Saarland ist das Klinikum Saarbrücken das erste, das diese Methode anwenden will.