Klippenspring-Spektakel und ein Unfall-Schock bei Red Bull Cliff Diving

Bei schönstem Wetter und angenehmen Temperaturen hat in Sisikon am Vierwaldstättersee das Red Bull Cliff Diving stattgefunden. Zwölf Frauen sprangen aus 22 Meter und zwölf Männer aus 27 Meter Höhe. Das Ziel war es, möglichst viele Saltos und Schrauben innerhalb von den drei Sekunden Flug zu machen.

Am Samstag fanden die ersten zwei Qualifikationsrunden statt, am Sonntag ging es dann um den Sieg. Bei den Frauen holte sich Rhiannan Iffland bereits den sechsten Sieg in diesem Jahr. Die Australierin konnte die Konkurrenz um 40 Punkte abhängen. Bei den Herren konnte sich Aidan Heslop aus Großbritannien durchsetzen. Er verwies Gery Hunt und James Liechtenstein auf die Plätze zwei und drei. Für den Briten ist es der zweite Sieg auf der Tour. «Ich habe hier in Sisikon vor vier Jahren mein Debüt gegeben, jetzt hier zu gewinnen ist großartig.»

Nicht alle Springer konnten ihre Sprünge so gut landen wie die beiden Sieger. Der Amerikaner Matt Cooper überdrehte kurz vor dem Eintauchen und prallte so mit dem Kopf auf die Wasseroberfläche. Die anwesenden Sicherheitstaucher mussten den Amerikaner nur aus dem Wasser ziehen. Cooper geht es aber gut – er musste lediglich zur Kontrolle in den Spital. Doch der Schock bei den Fans und den anderen Diver war da. Als nächstes geht es für die Klippenspringer am 18. September nach Polignano e Mare in Italien.