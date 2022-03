Wegen Ultimatum : Klitschko fordert Waffenstillstand bis 18 Uhr

Schwarzer Rauch über Kiew – im Stadtzentrum brannten am Donnerstagmorgen erneut Autoreifen ab. Tausende Demonstranten warten auf eine Reaktion von Präsident Janukowitsch.

Bei den bislang überwiegend friedlichen Protesten waren am Mittwoch erstmals Demonstranten getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kamen in Kiew zwei Menschen ums Leben, die Schussverletzungen erlitten hatten. Die Opposition sprach von fünf Toten.

«Wenn es eine Kugel in die Stirn ist, dann ist es eine Kugel in die Stirn»

«Morgen werden wir gemeinsam vorwärtsgehen», sagte Jazenjuk vor Zehntausenden Demonstranten in Kiew. «Und wenn es eine Kugel in die Stirn ist, dann ist es eine Kugel in die Stirn, aber in einer aufrichtigen, fairen und mutigen Weise.»