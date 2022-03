«Bullshit» : Klitschko-Wutanfall erschrickt TV-Reporter

Selbst Kriegsreporter bekommen Angst, wenn Ex-Boxer Vitali Klitschko ausrastet. Die Frage eines Journalisten löste Zorn bei dem Kiewer Stadtchef aus.

Seit Ende Februar herrscht Ausnahmezustand in der Ukraine nach Wladmir Putins Putins Überfall auf sein Nachbarland. Doch Russen-Präsident Putin beharrt weiter darauf: Die Armee greife nur militärische Ziele an, so der Tenor des Despoten zum Krieg in der Ukraine. Doch der Ex-Boxer und Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko (50) hat die Putin-Aussagen satt.