Spanier chancenlos im Halbfinal : Klopp und Liverpool auf Final-Kurs - 2:0 gegen Bayern-Schreck

Nur eine Halbzeit lang können die Defensivkünstler des FC Villarreal dem Dauer-Druck des FC Liverpool standhalten. Dann schlägt die Klopp-Elf zu und und hat weiter beste Chancen auf alle vier Titel in dieser Saison.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben sich auf ihrem Weg zum historischen Titel-Viererpack auch vom Bayern-Schreck FC Villarreal nicht stoppen lassen. Die Reds kamen am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den Europa-League-Sieger aus Spanien zu einem hochverdienten 2:0 (0:0) und stehen damit vor dem dritten Final-Einzug in fünf Jahren. Bereits am nächsten Dienstag kann Liverpool im Rückspiel das Weiterkommen für das Endspiel in Paris am 28. Mai perfekt machen. Für Villarreal ist dagegen nach den Erfolgen über Juventus Turin und den FC Bayern ein weiterer Coup in weite Ferne gerückt.