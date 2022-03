Geistreiche Antwort : Klopp war bei seinem ersten Mal nicht gut drauf

Liverpool-Coach Jürgen Klopp, wie er leibt und lebt: Vor dem Champions-League-Playoffspiel gegen Hoffenheim gibt er unaufgefordert intime Einblicke.

Eine ARD-Reporterin fragt Klopp: «Hier steht alles unter dem Motto ‹Das erste Mal›. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mal?» Natürlich geht es um den ersten Auftritt des 50-jährigen Trainers in der Königsklasse. Doch der Deutsche versteht die Frage absichtlich falsch und antwortet: «Klar! Wann haben Sie das letzte Mal über Ihr erstes Mal in der Öffentlichkeit gesprochen? Ich hoffe, dass wir besser spielen, als ich damals drauf war.»

Die Reporterin gibt sich mit der unterhaltsamen Antwort nicht zufrieden und hakt nach: «Sie wissen, auf was ich hinaus will? Auf das Spiel vor 35 Spielen. Sagen wir es mal so.» Klopps Reaktion ist gewohnt schlagfertig: «Ich habe es so verstanden, wie ich es beantwortet habe – und an das andere kann ich mich nicht mehr erinnern.»