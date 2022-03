Luxemburgs Bevölkerung : Knapp 230 000 Einwohner mehr in 50 Jahren

LUXEMBURG – Von aktuell rund 500 000 Einwohnern in Luxemburg wird die Zahl bis 2060 auf 728 000 steigen. Deutschland wird nicht mehr der bevölkerungsreichste EU-Staat sein.

Viele der 27 Staaten der Europäischen Union werden in den kommenden 50 Jahren einen starken Zuwachs ihrer Bevölkerung verzeichnen. Insgesamt werden 2060 rund 517 Millionen Menschen in der EU leben, im vergangenen Jahr waren es noch 501 Millionen Menschen. Luxemburg gehört dabei zu den Ländern mit dem höchsten Zuwachs. Hatten 2010 rund 500 000 Personen im Großherzogtum ihren Wohnsitz, werden es 2035 knapp 650 000 sein und 2060 gar 728 000 Personen. Das entspricht einem Plus von 45 Prozent. Dies geht aus einer Prognose des EU-Statistikamts Eurostat hervor.

Zugleich werden die Menschen in der EU immer älter. Ist derzeit nur jeder sechste EU-Bürger älter als 65 Jahre, wird es 2060 fast jeder Dritte sein, in Luxemburg jeder Vierte. 12 Prozent aller EU-Bewohner werden ihren 80. Geburtstag erleben, in Luxemburg 10 Prozent. Derzeit sind dies EU-weit nur 5 Prozent. Dies bedeutet, dass die jüngere Bevölkerung immer mehr in die Pflicht genommen werden wird, alte Menschen zu betreuen.