Luxemburg: Knapp jeder vierte Arbeitslose zweifelt an seinem Gesundheitszustand

Die luxemburgische Arbeitskammer hat sich in ihrem jüngst veröffentlichten Sozialpanorama mit der «Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands» der Luxemburger befasst – einer rein subjektiven Empfindungen, keine medizinische Feststellung. Demnach empfinden 7,8 Prozent der Befragten ihren Gesundheitszustand als schlecht oder sogar sehr schlecht. Unter den Erwerbstätigen beträgt der Anteil nur 3,8 Prozent, während er unter Arbeitslosen auf über 22 Prozent steigt. «Der Anteil der Personen, die ihre Gesundheit als schlecht bezeichnen, ist seit 2005 eher gestiegen», heißt es in dem Bericht der Arbeitskammer. Bei den Rentnern steige der Anteil seit zehn Jahren stetig.

«Insgesamt ist die Situation in Luxemburg ähnlich wie in den Nachbarländern», heißt es weiter. Tendenziell neigten Luxemburgs Einwohner jedoch zu einer «weniger positiven Wahrnehmung ihres Gesundheitszustands als ihre Nachbarn im Ausland». Erwerbslose in Luxemburg schätzten ihren Gesundheitszustand schlechter ein als jene in Frankreich und in Belgien, aber besser als Arbeitslose in Deutschland: «Jeder vierte Arbeitslose dort ist mit seinem Gesundheitszustand unzufrieden», heißt es weiter.