Belgien : Knokke-Heist, der Badeort mit vielen Aktivitäten für alle Altersgruppen

Die Strandsaison ist in vollem Gange und Sie können sogar ein erfrischendes Bad im Meer nehmen. Aber auch abseits des Strandes gibt es viel zu erleben. Im Folgenden geben wir Ihnen ein paar Tipps für einen lebendigen Sommer!

5 Michelin-Sterne

Knokke-Heist hat sich in den letzten Jahren einen besonders guten kulinarischen Ruf in Belgien und weit darüber hinaus erworben und ist ein absoluter Spitzenreiter im Bereich der Gastronomie. Das beweist einmal mehr das außergewöhnliche Ergebnis des Michelin 2022, nämlich 5 Sterne verteilt auf 4 Restaurants: Bartholomeus (**), Cuines 33 (*), Sel Gris (*) und Boo Raan (*).

Strandbars für alle Geschmäcker

Von den Osterferien bis Anfang Oktober bieten nicht weniger als 27 Strandbars sonnenverwöhnte Terrassen an. Der ideale Ort, um den Körper zu bräunen und eine Dosis Vitamine zu tanken. Ein Aperitif mit Freunden oder der ganzen Familie ist kein Problem. Es gibt nichts Schöneres, als einen Cocktail zu genießen und dabei die Füße in den Sand zu stecken. Machen Sie es sich mit einem erfrischenden Aperitif in der Hand in einem Liegestuhl bequem.

Helmut Newton Legacy

Machen Sie einen Spaziergang von den Fünfzigern bis zu den Neunzigern mit den überraschenden, manchmal provokanten, aber immer kraftvollen Bildern des legendären Top-Fotografen Helmut Newton. Fotos, die Hollywood-Glamour atmen, aber niemals oberflächlich sind: das ist sein einzigartiger Stil und seine Vorstellungskraft. Darüber hinaus umfasst die Ausstellung Werke, die noch nie zuvor der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Die Architektur des kürzlich renovierten Ravelingen-Gebäudes bildet das Dekor für die einzige Station dieser weltberühmten Retrospektive in den Benelux-Ländern. Ein kultureller Ausflug in diesem Sommer am Meer!

Mehr Kunst: Wim Tellier

Im Rahmen des Projekts CLOSER stellt der Künstler Wim Tellier einen 105 x 68 Meter großen Leinwanddruck aus, der einen Mann in einem feuerfesten Anzug zeigt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Mann eine völlig andere Gestalt annehmen. Sind Sie neugierig auf diese Verwandlung? Schauen Sie doch mal zwischen dem Kalvekeetdijk 258 und dem Bio-Wald von AZ Zeno vorbei.

Einkaufen

Knokke-Heist ist bekannt als das Saint-Tropez Belgiens, ein Stück Paris an der Nordsee, oder kurz: das Shopping-Paradies der belgischen Küste. Hier stöbern Fashionistas durch die eleganten Schaufenster exklusiver Boutiquen oder Geschäfte mit internationalen Top-Marken. Wir stellen Ihnen die besten Adressen vor, an denen Shopaholics ihr Herz verlieren werden, ausgewählt von der Zeitschrift Juni: Marie Marie, Les Jumelles, De Houten Kruik, Summerstore June, Lovebyjackie, Morobé, Coin Fleuri und Odette Lunettes.

Übernachten

Verlängern Sie Ihren Besuch in Knokke-Heist mit einer Übernachtung, denn es gibt ein breites und vielfältiges Angebot an hochwertigen Unterkünften. Von exklusiven Hotels über praktische Appartements bis hin zu gemütlichen Studios ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht eine Nacht oder länger in einer typischen Unterkunft im Zoute-Stil verbringen möchten, also in Häusern mit einem faszinierenden und schönen Landhausstil.