Shopping, Kultur und Feiern : Erleben Sie in Knokke-Heist den Winter von seiner schönsten Seite!

Auch in der Winterzeit hat unsere Stadt am Meer so einiges zu bieten. Rund um die Feiertage sind die Straßen festlich beleuchtet und für Jung und Alt wird allenthalben ein abwechslungsreiches Winterprogramm geboten. Die ideale Kombination für ein richtig schönes Wochenende mit Weihnachtseinkäufen!