Wem Strandkorb und sehnsuchtsvoller Blick gen Meer nach ein paar Tagen zu dünn sind, sollte einen Urlaub in Knokke-Heist in Erwägung ziehen. Auch in diesem Herbst lockt das belgische Seebad mit jeder Menge Abwechslung.

An wunderschönen breiten Stränden mit feinem weißem Sand einfach vor sich hinträumen oder eine Sandburg bauen. Machen Sie es sich mit einem schönen Aperitif in einem Strandkorb bequem oder nehmen Sie ein erfrischendes Bad im Meer. Bummeln Sie den Seedeich entlang, der alle Viertel miteinander verbindet. Dabei kommen Sie an Straßencafés, Kunstgalerien und Dünen mit sich im Wind wiegendem Strandhafer vorbei.

Entdecken Sie alle fünf Viertel – hier finden Sie Gastronomie, Shopping und Kunst von Weltklasse vor: das dynamische Knokke, das elegante Zoute, das familiäre Heist, das hippe Duinbergen und die naturbelassenen Polder. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charakter und bietet ein ganz eigenes Erleben. Gastfreundschaft kommt hier in Hunderten von einzigartigen Geschäften, Läden, Restaurants, Brasserien, Kunstgalerien, Veranstaltungen und Ausstellungen, Hotels und Pensionen zum Ausdruck. Man verführt Sie gern mit unverfälschtem Charme und edlem Stil.

Das ganze Jahr hindurch ist Knokke-Heist ein attraktives, pulsierendes Seebad.

Veranstaltungen im Herbst

True Wildlife

Vom 23. September bis zum 12. November präsentiert der Fotograf Tom D. Jones seine Fotoausstellung True Wildlife im Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Mit dieser Fotoserie, an der er sieben Jahre lang gearbeitet hat, gibt der Meister der Hasselblad einen einzigartigen Einblick in die Tierwelt anhand von fünfzig großformatigen Schwarzweißbildern, die in Nationalparks in Afrika aufgenommen wurden.

Die Ausstellung True Wildlife von Tom D. Jones zeigt sein neuestes Projekt, an dem er von 2017 bis 2023 gearbeitet hat. Indem er sich den wilden Tieren so nah wie möglich nähert und jedes noch so kleine Detail wie ein Porträtfotograf festhält, zeigt er die Einzigartigkeit der Tierwelt. Imposante Elefanten und Breitmaulnashörner, unberechenbare Flusspferde und Büffel oder vom Aussterben bedrohte Berggorillas – sie alle sind ihm vor die Linse gekommen.

Zoute Grand Prix

Vom 5. bis 8. Oktober 2023 wird der Zoute Grand Prix Knokke-Heist in eine Walhalla des Automobils, der Kunst, der Kultur und des Lebensstils verwandeln.

Wir laden Sie herzlich in die Zoute Gallery by EY ein. Lassen Sie sich von der fesselnden Anziehungskraft alter und klassischer Autos verführen, die eine unvergleichliche Mischung aus zeitlosem Stil und unübertroffener Eleganz aufweisen. Prado ist die Abkürzung für «Premium & Automobile Art Dome». Es ist ein Museum, in dem die schönsten Kunstwerke und die besten Autos zu finden sind. Das Rückgrat des Zoute Grand Prix und vielleicht die reinste Form der automobilen Leidenschaft! Die Zoute Rally by stow ist weit mehr als eine dreitägige Rallye für klassische Automobile. Der spektakuläre Zoute Sale by Bonhams|Cars ist ein regelmäßiger Bestandteil des Zoute Grand Prix. Der Katalog mit Autos von außergewöhnlicher Qualität dürfte erneut eine große Zahl nationaler und internationaler Käufer und Sammler anlocken. Die Zoute GT Tour ist auf den Gran Turismo-Lifestyle und die Autos, die er repräsentiert, zugeschnitten: moderne GTs und Youngtimer, die jünger sind als das Jahr 2003.

ART35

ART Knokke-Heist oder anders gesagt: ein ganzes Wochenende lang freier Zugang zu Galerien für freien Zugang zur Kunst. Für interessierte und erfahrene Kunstkenner. Die Galeristen begrüßen Sie aufs Herzlichste und beantworten all Ihre Fragen gern. So wird Kunst in Knokke-Heist in den Mittelpunkt gestellt. Die 35. Ausgabe der ART Knokke-Heist findet am Samstag, 28. und Sonntag, 29. Oktober 2023 statt.

Goeste

Machen Sie sich ein Kreuz in Ihren Terminkalender: Die vierte Ausgabe des Goeste-Festivals findet vom 2. bis 12. November in Knokke-Heist statt. Diese kulinarische Erlebniswoche sollten Sie nicht verpassen – sie hebt die geschmacklichen Vorzüge der Küstengemeinde hervor und überrascht auch dieses Jahr wieder mit köstlichen Angeboten. Das kulinarische Festival Goeste will das lokale Gastgewerbe in den Mittelpunkt rücken und sowohl Einheimische als auch Touristen die schöne Mischung aus Restaurants, Kneipen und Cafés (wieder) entdecken lassen.

Gault&Millau

Wir bereiten uns auf eine neue Ausgabe von Gault&Millau Regional Guide - A Taste of Knokke-Heist 2023 vor.