: Knokke-Heist, wo Kunst und Gastronomie auf höchstem Niveau sind

Gault&Millau verleiht 5 Knokke-Restaurants extra Punkte

Die Gault&Millau-Inspektoren haben am Montag, den 7. November 2022, in Brüssel die neuen Punktzahlen für 2023 bekannt gegeben. Es ist jedes Jahr aufs Neue verlockend, die Ergebnisse unserer fleißigen Gastronomen zu sehen. Und auch in diesem Jahr wurde ihre harte Arbeit mehr als belohnt. Mit nicht weniger als 35 Einträgen bleibt Knokke-Heist der Spitzenreiter in Sachen gastronomischer Genuss. Wir können uns also mehr denn je als kulinarischer Hotspot Westflanderns bezeichnen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Aufsteiger und Neueinsteiger. Bartholomeus steht weiterhin an der Spitze mit einer Monsterbewertung von 18/20, gefolgt von Sel Gris mit 17/20 und Cuines 33 mit 16,5/20.

Mehr Punkte

Dah Makan 14,5/20

Tablavins 14/20

De Kruier 14/20

Blanco 14/20

Lebeau 19, 13/20

Rubens 12/20

CWART 12/20

Auch Chocolatier M und Van Nueten werden in dem Führer als Chocolatier erwähnt.

Der kulinarische Gault&Millau--Führer «A Taste of Knokke-Heist 2021» ist noch beim Fremdenverkehrsamt und über den Webshop erhältlich.

Social Media führt Sie durch Knokke-Heist

Besucher können Knokke-Heist auf neue Art entdecken. Jede Social-Media-Plattform kennzeichnet sich durch eigene Features, und diese werden bei der Auswahl der Hotspots für die verschiedenen Routen optimal genutzt. So wird bei der Instagram-Spazierroute nicht nur auf die attraktivsten Orte hingewiesen, hier gibt es auch Tipps für das perfekte Foto. Bei der TikTok-Fahrradtour kann sich die ganze Familie unterwegs an interaktiven «Challenges» beteiligen.

Die Strava-Fahrradtour lädt dich zu einer sportlichen Fahrt entlang der schönsten Sehenswürdigkeiten und leckersten Zwischenstopps in Knokke-Heist, Brügge und dem Brügger Umland ein. Auf der Snapchat-Spazierroute setzt du die verrücktesten Filter ein. Fotos und Videos, die du während der Tour erstellt, kann du dann wiederum ein eigenes Leben geben, wenn du sie online in deinen Social-Media-Kanälen postest. Mit der YouTube-Route können Sie die Lieblingsplätze Ihrer Lieblings-Youtuber in Knokke-Heist entdecken und Die Pinterest-Route ist eine Tour, auf der man bestehende und neue, inspirierende Orte kennenlernt.

Wenn Sie mehr Orte in Knokke-Heist entdecken möchten, besuchen Sie unsere Straßenkunst.

Brecht Evens - Pannenstraat 138

Das farbenfrohe Wandbild ist ein Entwurf von Brecht Evens, einem in Paris lebenden belgischen Karikaturisten und Illustrator. Brecht ist für seine auffällige Farbpalette bekannt. Er spielt mit Geometrie und Kontrasten. Für dieses fantastische Wandbild in der Nähe des HEY-Erlebniszentrums ließ sich Brecht Evens von 250 Fotos aus den vergangenen 30 Jahren Karneval in Heist inspirieren. Treepack Murals and Street Art setzte Brechts Entwurf in ein großes Graffiti-Fresko um. Schauen Sie doch mal rein!

Antonyo Marest - Strandstraat 12-20

Im Auftrag der Galerie Cappelleschi hat der spanische Straßenkünstler Antonyo Marest ein einzigartiges Kunstprojekt in der Strandstraat von Knokke-Heist realisiert. Die verwitterte Fassade eines abgerissenen Gebäudes erhielt ein fröhliches Facelifting in südlichen Pastelltönen und wurde mit typischen Marest-Motiven verziert.

Oli-B - Zeedijk 309

Wer an der Strandpromenade von Duinbergen spazieren geht, hat diese farbenfrohe Fassade zweifellos schon gesehen! Wedevelop & Agence Pallen beauftragten den Künstler Oli-B mit der Neugestaltung der Fassade. Bis zum Abriss des Gebäudes, der für Ende dieses Jahres geplant ist, kann sich jeder an dieser schönen Fassadenkunst erfreuen.

Disorderline - Knokkestraat 20

Die Fassade der Aperitif-Bar und des Restaurants L' Abbiocco ist der ideale Hintergrund für Instagram! Wenn man vor dem malerischen italienischen Dorf posiert, das darauf gemalt ist, sieht es so aus, als wäre man wirklich in Italien.

