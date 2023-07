An wunderschönen breiten Stränden mit feinem weißem Sand einfach vor sich hinträumen oder eine Sandburg bauen. Machen Sie es sich mit einem schönen Aperitif in einem Strandkorb bequem oder nehmen Sie ein erfrischendes Bad im Meer.

1 / 4 Knokke Heist Knokke Heist Knokke Heist

Bummeln Sie den Seedeich entlang, der alle Viertel miteinander verbindet. Dabei kommen Sie an Straßencafés, Kunstgalerien und Dünen mit sich im Wind wiegendem Strandhafer vorbei.

Entdecken Sie alle fünf Viertel – hier finden Sie Gastronomie, Shopping und Kunst von Weltklasse vor: das dynamische Knokke, das elegante Zoute, das familiäre Heist, das hippe Duinbergen und die naturbelassenen Polder. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charakter und bietet ein ganz eigenes Erleben. Gastfreundschaft kommt hier in Hunderten von einzigartigen Geschäften, Läden, Restaurants, Brasserien, Kunstgalerien, Veranstaltungen und Ausstellungen, Hotels und Pensionen zum Ausdruck. Man verführt Sie gern mit unverfälschtem Charme und edlem Stil.

Das ganze Jahr hindurch ist Knokke-Heist ein attraktives, pulsierendes Seebad.

Veranstaltungen im Juli und August

ART Tour driven by Belfius

Die ART Tour führt Sie entlang der künstlerischen und kulinarischen Hotspots von Knokke-Heist. Mit einem einzigartigen, umweltfreundlichen Citymobil entdecken Sie die schönsten Kunstwerke des Projekts «Beelden in de Stad», Sie kommen an außergewöhnlichen Orten vorbei und kosten die leckersten Produkte der Region. Der Ausflug wird von einem niederländischsprachigen Tourleiter begleitet.

Great Art for Great Kids

Nach einem erfolgreichen Durchgang in Brüssel landet «Great Art for Great Kids» nun auch in Knokke-Heist. Ab dem 16. Juni können Kinder und Erwachsene in der Visserijschool, einem ehemaligen Herrenhaus in der Kursaalstraat, die größten Kunstwerke der Welt auf originelle Weise kennenlernen.

Cartoon Festival

Was ist heutzutage noch echt? Das ist zunehmend weniger eindeutig. Man denke an Fake News, Deepfake-Technologie, Instagram-Filter und vieles mehr. Auf der 62. Ausgabe des Cartoonfestivals Knokke-Heist zeigen uns Comiczeichner, was Echtheit gerade für Frauen bedeutet. Wie einfach oder schwierig ist es, als Frau seiner Echtheit Ausdruck zu verleihen? Wie echt sind diese Mädchen in der Werbung eigentlich? Kann man als Frau wirklich seine Meinung sagen? Höchste Zeit den Ballon platzen zu lassen und zur Realität zurückzukehren.

Cirque du Soleil

KURIOS ist eine schwindelerregende Flucht aus der Realität. Es ist ein atemberaubendes Spektakel, das ein festliches, von Steampunk inspiriertes Universum offenbart, in dem das Unerwartete hinter jeder Ecke lauert.

Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus halsbrecherischer Akrobatik mit einem erfrischenden Hauch von Poesie, brillanter Musik und dem nötigen Humor.

Nacht van Het Zoute

Der Zoute-Ausschuss veranstaltet am Freitag, den 4. August 2023, ab 17 Uhr erneut die berühmte Nacht van Het Zoute. In der Kustlaan und auf dem Zeedijk, aber auch in den Seitenstraßen dieses schicken Geschäftsviertels können Sie Modeshows, Empfänge und Events genießen.

Belfius Padel Summer Gala

Kommen Sie zur Belfius Padel Summer Gala und bewundern Sie die besten Padelspieler der Welt in Knokke-Heist!

BMW presents Internationale Feuerwerksfestival

Das Internationale Feuerwerksfestival Knokke-Heist findet jährlich am 18., 20., 22. und 24. August um 22 Uhr am Strand in der Nähe der Meerlaan in Knokke-Heist statt. Vier verschiedene Länder präsentieren eine Geschichte mit Feuerwerk und Musik in einer explosiven Show. Am 26. August wird das Festival in Knokke-Heist abgeschlossen und der Gewinner bekannt gegeben.