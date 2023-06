Luxemburg: Knuedler wird zum Freiluftkino

Lange Zeit war der Knuedler für Bauarbeiten gesperrt und bietet nun wieder viel Platz für verschiedene Veranstaltungen. Im Sommer wird sich der beliebte Platz mitten in der Hauptstadt für eine Woche in ein Freiluftkino verwandeln, wenn das City Open Air Cinema der Cinémathèque de Luxembourg vom 21. bis 28. Juli auf der renovierten Place Guillaume II stattfindet.

Vorteil des Knuedlers ist die zusätzliche Fläche. Während am großherzoglichen Palast sonst immer etwa 400 bis 500 Gäste empfangen werden konnten, werden es nun um die 750 sein. Auf Facebook hat die Cinémathèque nun das Kinoprogramm bekannt gegeben, die Vorstellungen beginnen jeweils um 21.30 Uhr:

Freitag, 21. Juli: «Moonrise Kingdom»

Diese dramatische Komödie von Wes Anderson aus dem Jahr 2012 erzählt die Geschichte von Sam und Suzy, einem zwölfjährigen Pärchen, das beschließt, von einer Insel zu fliehen, die von den schlechten Dingen der Außenwelt verschont zu bleiben scheint. Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray und Frances McDormand spielen in dem Film mit.

Samstag, 22. Juli: «Singin' in the Rain»

Sonntag, 23 Juli: «Dunkerque»

Am dritten Abend steht ein jüngerer Film auf dem Programm. Im Oskarprämierten Film von Christiopher Nolan geht es um die Evakuierung von rund 400.000 alliierten Soldaten, die von den Deutschen in Dünkirchen eingekesselt wurden.

Montag, 24. Juli: «Ghostbusters»

Ein Klassiker der Unterhaltung und ein Vorspann zum Mitsingen, der 1984 auf den großen Leinwänden der ganzen Welt zu sehen war. Bill Murray spielt darin den Anführer einer Gruppe von Parapsychologen, die sich in New York auf Geisterjagd begeben. Sie müssen versuchen, die von Sigourney Weaver gespielte Dana Barrett zu retten, die mit paranormalen Phänomenen zu kämpfen hat.

Dienstag, 25. Juli: «To Catch a Thief»

Am Dienstag gilt die Leinwand dem Meister der Spannung – Alfred Hitchcock. Cary Grant und Grace Kelly sind in den Hauptrollen des Thrillers aus dem Jahr 1954, der auf Deutsch unter dem Namen «Über den Dächern von Nizza» bekannt ist, zu sehen. Grant spielte darin einen äußerst agilen ehemaligen Einbrecher, der das Leben an der Côte d'Azur genießt. Bis ihn eine Reihe von Raubüberfällen aus seinem Ruhestand reißt.