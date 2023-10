Koalition abgewählt: Welche Lehren lassen sich aus der Wahl ziehen?

Xavier Bettels DP kann sich auf einen Verbleib an der Regierung einstellen.

Die Koalition aus DP-LSAP-Déi Gréng, die das Land seit zehn Jahren regiert, geht ihrem Ende entgegen. Nach den Parlamentswahlen vom Sonntag wird sie nur noch 29 von 60 Abgeordneten stellen. Während sich die DP und die LSAP noch halten können, sind die Grünen abgestürzt. Déi Gréng verlor in allen Wahlkreisen Sitze, so dass sie im Norden und Osten von der politischen Bildfläche verschwand und nur noch mit vier Abgeordneten in der Kammer vertreten ist.