Koalitionsgespräche: Klima und Wettbewerbsfähigkeit – geht das zusammen?

Am Montag haben die beiden Parteien ihre Koalitionsgespräche in Senningen fortgesetzt und weitere Partner empfangen. «Die luxemburgische Wirtschaft muss sich vor dem Hintergrund eines nicht einfachen internationalen Umfelds weiterentwickeln können, mit interessanten Arbeitsplätzen», resümierte Luc Frieden, Formateur der nächsten Regierung, nach dem Treffen. Gemeinsam mit den Delegationen der CSV und der DP sprach er am Vormittag mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern, am Nachmittag waren der Hohe Rat für nachhaltige Entwicklung und das «Mouvement écologique» (Mouveco) zu Gast.