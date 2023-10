Koalitionsverhandlungen: CSV und DP richten Blick auf Luxemburgs Finanz- und Wirtschaftslage

Seit drei Tagen befinden sich die CSV und DP in Koalitionsverhandlungen. Luc Frieden, der mit der Regierungsbildung beauftragt ist, hat am Freitagabend einen Einblick in den Stand gegeben. Laut dem Spitzenkandidat der CSV und wahrscheinlich künftigen Premier sind sich beide Parteien einig, dass die Triple-A-Bewertung des Landes angesichts der Wirtschaftslage prioritär behandelt werden muss.