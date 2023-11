Koalitionsvertrag: Luxemburgs neue Regierung kündigt Steuerentlastungen an

Die zukünftige Regierung hat am Donnerstag ihre ersten Leitmaßnahmen aus dem Koalitionsprogramm bekannt gegeben.

In Erwartung der Veröffentlichung des Koalitionsprogramms wurden am Donnerstag, kurz nach der offiziellen Unterzeichnung durch den Regierungsbildner und zukünftigen Premierminister Luc Frieden (CSV), Xavier Bettel, Delegationsleiter der DP, und Claude Wiseler (CSV), die ersten Grundzüge bekanntgegeben. Das vollständige Programm wird am Montag veröffentlicht. Jede Maßnahme soll innerhalb der nächsten fünf Jahren von der Regierung vor die Abgeordnetenkammer gebracht werden.