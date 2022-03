Doppelmord : Koch aus Roeser muss ab Mai vor Gericht

PARIS/LUXEMBURG - Doppelter Mord wegen Drogensucht? Am kommenden Montag muss sich David Rodrigues aus dem luxemburgischen Roeser vor einem Pariser Gericht verantworten.

Am 2.Mai steht David Rodrigues aus dem luxemburgischen Roeser in Paris vor Gericht. Der gelernte Koch soll am 23. Dezember 2008 zwei junge Frauen thailändischer Herkunft in Paris mit einem Messer getötet haben, weil diese sich weigerten, ihm Geld für Drogen zu geben.