Landesmeisterschaften: Kockelmann und Schreiber gewinnen beim Cyclocross

Obwohl Mats Wenzel als Erster über die Ziellinie gefahren ist, wurde Raphaël Kockelmann am Sonntag in Mamer zum luxemburgischen Meister der Elite gekürt. Wenzel wurde nach einem Rennen, das er vor seinen Leopard-Teamkollegen Mil Morang und Loïc Bettendorff meisterte, nur U23-Meister. Es ist der erste nationale Titel für Kockelmann, der in der Elite-Kategorie Ken Conter und Mats Wenzel auf einer Strecke hinter sich ließ, die durch Schlamm und Regenschauer geprägt war.

Ohne die Konkurrenz der verletzten zwölffachen Titelträgerin Christine Majerus gewann Marie Schreiber mit großem Vorsprung vor Isabelle Klein ihren ersten Titel als luxemburgische Meisterin der Elite. Die 19-jährige Fahrerin ließ ihre Konkurrentinnen schon in den ersten Kurven hinter sich und fuhr das Rennen alleine an der Spitze. Sie kam gerade von einem Trainingslager in Denia (Spanien) mit ihrem zukünftigen Team SD Worx zurück, wo sie am Ende der Cyclocross-Saison zu Christine Majerus stoßen wird. Sie wird am 5. Februar an der U23-Weltmeisterschaft in Hoogerheide (Niederlande) teilnehmen und hat dabei eine Medaille im Visier.