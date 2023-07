Revolution: Kockelscheuer bald auch im Sommer offen?

Ganzjährig geöffnete Eishallen? Wer auch in den warmen Monaten des Jahres die Schlittschuhe an den Füßen anbehalten möchte, könnte in Kockelscheuer bald auf seine Kosten kommen. Zurzeit herrscht auf der Eislaufbahn jedoch noch Baustellenstimmung: Gerüste auf den Tribünen, Paletten mit Material und Maschinen zieren das Bild in der Halle.