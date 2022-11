Fotoshooting auf Windsor: König Charles III. «höchst unerfreut» über Prinz Andrews Anwesenheit 

Bei einem Fotoshooting auf dem Windsor-Anwesen soll sich Prinz Andrew mit seinen Geschwistern Prinzessin Anne und Prinz Edward ablichten haben lassen. Dies zwei Tage vor dem 74. Geburtstag des Monarchen. Wie eine Quelle gegenüber «The Mail on Sunday » verraten hat, habe sich König Charles III. aus diesem Grund selbst nicht bei dem Shooting blicken lassen. Mehr noch: Charles sei «höchst unerfreut» darüber, dass sich Anne und Edward öffentlich mit dem geschassten Prinzen getroffen haben. Die beiden hätten dies getan, weil sie «besorgt um Andrew» waren, so die Quelle weiter.

Nachdem Charles ihm verboten hatte, jemals wieder am öffentlichen Leben der Royals teilzunehmen, ging es dem Prinzen schlecht. Ein eisiges Gespräch zwischen den beiden Brüdern, wobei es um die Verwicklung Andrews in den Epstein-Skandal ging, soll der Auslöser gewesen sein. Charles will seinen jüngeren Bruder nicht mehr im Dienst der Krone haben. Er soll der «Mail» zufolge sogar am ersten Weihnachtstag vom alljährlichen Spaziergang der königlichen Familie zur St. Mary Magdalene-Kirche in Sandringham ausgeschlossen werden.