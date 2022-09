Nordirland : König Charles rastet wegen Stift aus – Twitter-User zeigen Verständnis

Eine auslaufende Füllfeder hat König Charles III. bei seinem Besuch in Nordirland in Rage gebracht. Der Monarch wollte sich am Mittwoch in Hillsborough Castle in ein Gästebuch eintragen, als der Stift zu schmieren begann. Der 73-Jährige reagierte frustriert, zumal er zu allem Übel zunächst auch noch das falsche Datum in das Buch eingetragen hatte.