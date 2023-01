Harrys Autobiografie: König Charles streicht Harry aus dem Krönungsprotokoll

Erstmals, nachdem vor dem eigentlichen Release-Datum am 10. Januar pikante Enthüllungen aus Prinz Harrys Memoiren veröffentlichen wurden, zeigt sich König Charles in der Öffentlichkeit. Der Monarch nahm am Sonntag an einem Gottesdienst in der St. Lawrence's Church in Norfolk teil. Der 74-Jährige wirkte gut gelaunt und schien die Angriffe seines Sohnes zu ignorieren.