Kirche zu klein : König Charles will doch mehr Gäste zu seiner Krönung einladen

In knapp zwei Monaten wird König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, doch der Monarch hat immer noch Änderungswünsche.

Der britische König Charles III. (74) will einem Bericht zufolge doch mehr Gäste zu seiner Krönung im Mai einladen als zunächst geplant. Der «Telegraph» berichtete am Sonntag, der Palast führe Gespräche mit den Verantwortlichen in der Westminster Abbey, wie man die Kapazitäten in der Kirche erweitern könne, und zitierte eine Insider-Quelle mit den Worten, man hoffe, «ein paar mehr hineinzubekommen». Zuvor war von 2000 geladenen Gästen die Rede gewesen – ein deutlich kleinerer Rahmen als bei der Krönung von Queen Elizabeth II vor 70 Jahren mit rund 8000 Gästen.