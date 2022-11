Aus eigener Tasche : König Charles zahlt Wenigverdienern am Hof einen Bonus

Um die steigenden Lebenskosten in Großbritannien abzufedern zeigt sich der Monarch gegenüber seinen Angestellten großzügig und bezahlt aus seinem Privatvermögen einen Bonus.

König Charles III. zahlt Medienberichten zufolge seinen geringverdienenden Angestellten aus eigener Tasche einen Bonus. Die Einmalzahlung solle die Folgen steigender Lebenskosten abfedern, berichtete die Zeitung «The Sun» am Wochenende. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Jahreseinkommen von bis zu 30.000 Pfund sollen demnach 600 Pfund – umgerechnet rund 685 Euro – erhalten, jene mit bis zu 40.000 Pfund bekommen 400 Pfund – also rund 455 Euro – und diejenigen mit bis zu 45.000 Pfund Gehalt kriegen 350 Pfund – etwa 400 Euro. Insgesamt werden um die zehntausend Pfund ausgezahlt.