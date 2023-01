Autobiografie : König Charles zeigt sich erstmals nach Harrys Vorwürfen

Eigentlich hätte der Inhalt der Autobiografie «The Spare» (auf Deutsch: Reserve) bis Dienstag geheim bleiben sollen, doch dann war das Buch versehentlich in Spanien vorab in den Buchhandel gekommen, und seitdem reißen die Enthüllungen nicht ab. Erwartet werden nun weitere pikante Details. Erstmals seitdem die Anschuldigen aus den Memoiren öffentlich werden, zeigt sich König Charles nun in der Öffentlichkeit. Der Monarch nahm am Sonntag an einem Gottesdienst in der St. Lawrence's Church in Norfolk teil.