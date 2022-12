Pelé ist tot: «König des Fußballs ist gegangen, aber sein Vermächtnis wird nie vergessen»

Mit Pelé verliert die Fußballwelt einen der größten Spieler aller Zeiten. Die Trauerbekundungen kommen von der ganzen Welt – zahlreiche Clubs, Stars und Legenden melden sich in den sozialen Medien zu Wort. Der brasilianische Superstar Neymar kondolierte mit folgenden Worten: «Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen und den Schwarzen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit.»

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi fasste sich kurz: «Ruhe in Frieden, Pelé.» Portugals Cristiano Ronaldo schrieb: «Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento», wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß. «Ein bloßes ‘Lebewohl’ für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der die ganze Welt des Fußballs in diesem Moment ergreift.» Pelé werde immer «eine Inspiration für so viele Millionen Menschen» bleiben.