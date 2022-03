Beck startet Rückzug : «Königin der Herzen» folgt «König Kurt»

Mit dem Abschied von Beck beginnt in Rheinland-Pfalz eine neue Zeit. Der frisch gekürte SPD-Chef Lewentz schießt gegen die Opposition. Die designierte Ministerpräsidentin Dreyer will mehr Dialog.

Sie wird die Nummer eins, er will ihr nicht reinquatschen: Malu Dreyer und Kurt Beck.

Mit dem neuen starken Mann der SPD-Spitze, Roger Lewentz, weht ein schärferer Wind in Rheinland-Pfalz. «Auge um Auge, Zahn um Zahn», droht der Innenminister am Samstag kurz vor der Wahl zum Nachfolger Kurt Becks als Landeschef. Er meint nicht den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, sondern die Opposition unter CDU-Landeschefin Julia Klöckner.

Die Arbeitsteilung der neuen Doppelspitze von Lewentz und der künftigen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist klar: Der SPD-Landeschef wirbt um Vertrauen nach innen und schießt gegen Klöckner und Schwarz-Gelb im Bund. Für die großen Linien ist die designierte Regierungschefin zuständig, sie sucht aber nicht wie Lewentz so stark die Konfrontation mit ihrer Gegenspielerin bei der Landtagswahl 2016. Dreyer hat Multiple Sklerose - beim Parteitag wird sie im Rollstuhl zur Bühne geschoben.

Dreyer wird Nummer eins

Lewentz ruft die SPD nach 19 Jahren Kurt Beck zum Aufbruch auf, ohne dessen Erbe anzugreifen. Er macht klar, dass Dreyer die Nummer eins in Rheinland-Pfalz sei. Die Sozialministerin soll Mitte Januar im Landtag zur Nachfolgerin von Beck an der Spitze der Regierung gewählt werden. «Natürlich wird sie uns führen», sagt Lewentz. Er wirbt um Vertrauen bei seiner Partei und gesteht schwere Fehler beim Nürburgring-Debakel um die insolvente Rennstrecke ein. Die Partei gibt ihm einen deutlichen Vertrauensvorschuss, als sie ihn mit 95,3 Prozent wählt. Das ist allerdings nicht so viel wie Dreyer bei ihrer Nominierung zur Ministerpräsidentin erhält: 100 Prozent.