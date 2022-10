Energiesparmaßnahmen: Königin Margrethe darf dänisches Schloss nur noch bis auf 19 Grad heizen

In diesem Winter muss sich die dänische Monarchin Margrethe II. warm anziehen, denn auch die königliche Familie ist von der Energiekrise betroffen. Aus diesem Grund wurde jetzt auf Schloss Amalienborg, dem Wohnsitz der dänischen Royals in Kopenhagen, die Außenbeleuchtung abgestellt. Zudem wurde veranlasst, das einige Räume nur auf eine vorgegebene Temperatur erwärmt werden dürfen.

«Unter anderem wurde die Temperatur in den Büros und Arbeitsräumen des Palastes auf 19 Grad gesenkt. Der Königspalast erwägt ständig in Zusammenarbeit mit dem Amt, wo es Möglichkeiten gibt, den Energieverbrauch zu senken, einschließlich der Reduzierung des Stromverbrauchs», teilte die Kommunikationsabteilung des Palastes gegenüber dem Wirtschaftsmagazin « Finans » mit.

Die steigenden Energiepreise treffen auch das Königshaus. «Die Stromrechnung für Amalienborg steigt wie für alle anderen auch, aber wir haben derzeit keine genauen Zahlen, wie groß der Anstieg tatsächlich sein wird», heißt es weiter. Die dänischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen allerdings nicht für die Kosten aufkommen. «Das Königshaus zahlt den Strom und die Heizung in den Residenzen selbst.»

Apanage der Königin wird erhöht

Diese besagen seit September die «Absenkung der Temperatur auf 19 Grad in öffentlichen Bürogebäuden, Abschalten der Außenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden sowie das Verteilen von Kampagnenmaterial der dänischen Energieagentur mit Spartipps für den Arbeitsplatz unter den Mitarbeitenden, damit sie die Möglichkeit haben, selbst Initiativen zu ergreifen, wie etwa das Licht und den Bildschirm in Besprechungsräumen nach sich selbst auszuschalten».